Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud. Quinto confronto diretto tra i due con l'azzurro che finora non ha lasciato alcun set allo scandinavo. Il vincente dell'incontro troverĂ in semifinale uno tra l'americano Tommy Paul ed il polacco Hubert Hurkacz. Sinner, ventitreenne di Sesto Pusteria, arriva all'appuntamento capitolino dopo aver scontato lo stop di 3 mesi per le note vicende riconducibili al caso WADA. Accolto trionfalmente dal pubblico italiano il numero uno del mondo ha superato all'esordio in due parziali l'argentino Mariano Navone per poi eliminare l'olandese Jesper De Jong. Il numero uno del mondo ha mostrato segni della sua classe nella dura sfida all'argentino Francisco Cerundolo.

LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 affronta il vincitore di Madrid