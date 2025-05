LIVE Sinner-Ruud ATP Roma 2025 in DIRETTA | dalle 19 00 il quarto di finale del numero uno del mondo

Buonasera a tutti! Siamo pronti per seguire in DIRETTA LIVE il quarto di finale di Sinner contro Ruud all'ATP Roma 2025. Il numero uno del mondo scenderà in campo tra pochi minuti. Non perdetevi nemmeno un punto di questo emozionante match! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:42 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Ruud. Tra poco più di 20 minuti via all’ultimo quarto di finale del torneo maschile. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud. Quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro che finora non ha lasciato alcun set allo scandinavo. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra l’americano Tommy Paul ed il polacco Hubert Hurkacz. Sinner, ventitreenne di Sesto Pusteria, arriva all’appuntamento capitolino dopo aver scontato lo stop di 3 mesi per le note vicende riconducibili al caso WADA. Accolto trionfalmente dal pubblico italiano il numero uno del mondo ha superato all’esordio in due parziali l’argentino Mariano Navone per poi eliminare l’olandese Jesper De Jong. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2025 in DIRETTA: dalle 19.00 il quarto di finale del numero uno del mondo

