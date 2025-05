LIVE Sinner-Ruud 6-0 ATP Roma 2025 in DIRETTA | primo set totalmente dominato dall’azzurro

Segui in diretta il match tra Sinner e Ruud agli ATP di Roma 2025! Il primo set è tutto a favore dell'azzurro, che sta mostrando un ottimo gioco. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA: Sinner ha già una palla break in vista, mentre Ruud cerca di mantenere il servizio con colpi potenti. Non perdere nemmeno un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla break Sinner. Jannik capisce in anticipo le intenzioni dell’avversario e disinnesca la smorzata con il dritto vincente in avanzamento. 40-40 Prima esterna a 210 km7h di Ruud, che resta ancorato a questo primo gioco. 40-AD Palla break Sinner. Forcing a suon di dritti da parte dell’italiano. 40-40 Rovescio lungolinea e dritto in contropiede vincente di Sinner. Parità. 40-30 ACE del norvegese. 30-30 Ruud forza la seconda ottenendo il punto diretto. 15-30 Sinner si apre il campo con il rovescio in diagonale e chiude con il lungolinea vincente. 15-15 Jannik cambia marcia con il dritto inside in. 15-0 Si riparte con un servizio vincente di Ruud. SECONDO SET 6-0 PRIMO SET SINNER! A metà rete il rovescio incrociato dello scandinavo. In 27 minuti termina il primo parziale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud 6-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: primo set totalmente dominato dall’azzurro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner-Ruud all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita

Riporta sport.sky.it: Sinner insegue la prima semifinale in carriera al Foro Italico: di fronte c'è Casper Ruud, n. 7 al mondo, che arriva da nove successi di fila. Chi vince affronterà Paul. Il match è in diretta su Sky ...

Atp Roma, stasera Sinner sfida Ruud: orario e dove vedere la partita

Scrive tg24.sky.it: Dopo aver battuto Cerundolo negli ottavi, il n. 1 al mondo dovrà vedersela con il norvegese in ottimo stato di forma. L'appuntamento è dalle ore 19, sul Campo Centrale del Foro Italico (match in diret ...

Sinner-Ruud, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Da oasport.it: Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. L'appuntamento è per giovedì 15 maggio: sarà il terzo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz

Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti.