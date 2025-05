LIVE Sinner-Ruud 6-0 6-1 ATP Roma 2025 in DIRETTA | il n 1 ruggisce lasciando le briciole all’avversario Semifinale con Paul

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:21 Domani non prima delle 20.30 la semifinale contro l’americano Tommy Paul. Jannik partirà nuovamente favoritissimo nonostante i 3 mesi di stop dovuti alle note vicende del caso WADA. 20:20 Appena 64 minuti servono a Sinner per superare il vincitore del Masters 1000 di Madrid. Prova clamorosa dell’azzurro, che ha letteralmente dominato in lungo ed in largo dal primo all’ultimo 15. JANNIK SINNER b. CASPER RUUD 6-0 6-1! Finisce qui, con la risposta di rovescio vincente dell’italiano. Il numero uno del mondo vola agevolmente in semifinale. Domani sfiderà l’americano Tommy Paul. 0-40 TRE MATCH POINT SINNER! Di poco in corridoio il passante di rovescio di Ruud. 0-30 Risposta profonda e rovescio lungolinea vincente dell’altoatesino. 0-15 Confusione totale per il norvegese, che manda out il dritto a campo aperto. 🔗Leggi su Oasport.it

