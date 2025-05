CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Game Ruud. Servizio e dritto inside in vincente dello scandinavo, che esulta ricevendo gli applausi del pubblico. AD-40 Servizio e dritto a segno per il numero 7 ATP. 40-40 E’ lungo il rovescio dal centro del norvegese. AD-40 Prima il dritto inside out, poi quello in contropiede vincente di Ruud. 40-40 Decolla il rovescio lungolinea di Jannik. Parità. 30-40 Gran passante vincente con il dritto lungolinea dello scandinavo. 15-40 Due palle del doppio break Sinner. Scappa via il dritto dal centro di Ruud. 15-30 In corridoio il rovescio incrociato in uscita dal servizio del norvegese. 15-15 Risposta di rovescio profondissima dell’italiano. 15-0 Rovescio incrociato e dritto anomalo in contropiede vincente di Ruud. 2-0 Game Sinner. Prima vincente di Jannik, che conferma con autorità il break. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud 6-0 2-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro