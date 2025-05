LIVE Sinner-Ruud 3-0 ATP Roma 2025 in DIRETTA | avvio impressionante dell’azzurro

Segui in diretta il match di 30 ATP Roma 2025 tra Jannik Sinner e Casper Ruud! Avvio scintillante per il tennista azzurro, che si sfida con grinta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un punto di questo entusiasmante incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Rovescio lungolinea fulmineo di Jannik. 30-15 Primo doppio fallo di Ruud. 30-0 Ottimo dritto in uscita dal servizio del norvegese. 15-0 Non passa il primo tentativo di smorzata di dritto dell’azzurro. 4-0 Game Sinner. E’ lunga la risposta di dritto di Ruud, che torna ora alla battuta. 40-15 Primo ACE del numero uno del mondo. 30-15 Arriva la stecca con il dritto in uscita dal servizio dell’altoatesino. 30-0 Piovono cannonate dal dritto di Sinner. 15-0 Accelerazione di dritto devastante di Jannik al termine di uno scambio prolungato. 3-0 DOPPIO BREAK SINNER! Risposta di rovescio profondissima dell’altoatesino, che scappa via in questo primo parziale. 0-40 Tre palle del doppio break Sinner. Completamente fuori giri con il dritto Ruud. 0-30 Rovescio profondo e dritto lungolinea vincente dell’azzurro. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud 3-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: avvio impressionante dell’azzurro

