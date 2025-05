LIVE Sinner al via il quarto di finale degli Internazionali contro il numero 7 del mondo Ruud

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il quarto di finale degli Internazionali contro il numero 7 del mondo, Casper Ruud. Ieri, Sinner ha vissuto una giornata indimenticabile, visitando Papa Leone XIV in Vaticano e assistendo alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna allo Stadio Olimpico. La tensione è palpabile!

Ieri mattina Jannik Sinner è stato ospite di Papa Leone XIV in Vaticano, mentre in serata ha assistito allo Stadio Olimpico alla finale di Coppa Italia tra il "suo" Milan e il Bologna

