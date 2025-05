LIVE Paolini-Stearns WTA Roma 2025 in DIRETTA | in campo per la storia dopo Paul-Hurkacz La pioggia irromperà?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 In campo Paul e Hurkacz, terzo quarto del torneo maschile. Poi toccherà a Paolini, c’è forte rischio pioggia oggi sul Foro. Vedremo se le previsioni avranno ragione. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE attesissima della semifinale del WTA 1000 di Roma tra Jasmine PAOLINI e Peyton Stearns, ci si gioca un posto in finale agli Internazionali d’Italia 2025 contro Zheng o Gauff! La rediviva azzurra era praticamente spacciata nel match di quarti di finale contro la russa Diana Shnaider, sotto 7-6, 4-0 ha trovato la forza per proseguire il suo cammino. Un’italiana è quindi tornata in semifinale al Foro dal 2014, toscana che gode anche dei favori del pronostico contro la comunque temibile americana. Giustiziera della campionessa del Foro Elina Svitolina in quarti, la tennista a stelle e strisce ha saputo battere un po’ di giocatrici temibili, non ultima Naomi Osaka oltre all’ucraina. 🔗Leggi su Oasport.it

