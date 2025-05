LIVE Paolini-Stearns 7-5 WTA Roma 2025 in DIRETTA | altra pazzesca rimonta dell’azzurra! A un set dalla finale!

Segui in diretta la spettacolare semifinale tra l'azzurra e Paolini Stearns al WTA di Roma 2025! Dopo una rimonta incredibile, l'italiana è a un passo dalla finale. Aggiornamenti in tempo reale e momenti emozionanti ti aspettano. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA! Non perdere neanche un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo per iniziare Stearns. E quindi, dopo quella a dir più clamorosa contro Shnaider, sotto set e 0-4 nel secondo set, e quella di doppio ieri con Errani contro EalaGauff, da 3-5 40-0 nel primo set. Anche oggi l'azzurra ha dato prova della sua forza mentale! PAOLINI-Stearns 7-5! Rovescio in rete, si spegne l'americana dopo il brillantissimo inizio. Due set point sul groppone, ma signori: altra rimonta pazzesca della toscana! 40-15 Gran kick, ha PAOLINI due set point adesso nel 1° set! 30-15 Non parte lo scambio, non risponde Stearns!! 15-15 Lungoriga finale di Jasmine, dopo che aveva stretto l'angolo in modo magistrale! 0-15 Torna a giocare da Dio Stearns, colpisce forte e stavolta tocca bene la palla con lo slice stretto in recupero. 6-5 Sotto il nastro un altro dritto: nuovo errore gratuito di Stearns! Dopo due set point cancellati, Paolini è avanti! 40-A Non passa il dritto anomalo di Stearns.

