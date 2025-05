CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui un’altra magica DIRETTA LIVE, è la settimana degli azzurri: in generale delle rimonte. Un finalista ce l’abbiamo, Jasmine PAOLINI sarà la sola rappresentante azzurra nell’ultimo atto? Lo scopriremo nel rush finale del torneo della Città Eterna! Un saluto sportivo! 17:18 Un’ora e quaranta di gioco, l’azzurra è stata costretta a tenere una percentuale alta di prime in campo (84%), per contrastare la potenza nei primi colpi di gioco dell’americana. Paolini ha ottenuto sei break, complice anche un 34% con la seconda in campo per Stearns, che più volte è mancata sull’altare della partita. 17:16 A un match dal 4° posto mondiale, con il titolo sarebbe n.4 del mondo e 4^ testa di serie a Parigi! L’unica vittoria in questo torneo italiana arrivò con Raffaella Reggi, sabato l’azzurra ci proverà contro una tra Qinwen Zheng e Coco Gauff! 17:15 Nuova grande rimonta della super giocatrice che viene dalla provincia di Lucca, nel primo set. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Stearns 7-5, 6-1, WTA Roma 2025 in DIRETTA: l’Italia torna in finale al Foro Italico!