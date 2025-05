LIVE Paolini-Stearns 5-5 WTA Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurra è incredibilmente pari nel 1 set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Clamorosa non chiusura da un centimetro della rete Stearns. Insicura nell’uccidere metaforicamente. 40-30 Profondo e preciso il dritto carico dell’americana. Palla game. 30-30 Largo il rovescio difensivo di Stearns. 30-15 Con il dritto comodo dopo il servizio Stearns 15-15 Riiiiisposta vincente di rovescio Jasmine! 15-0 Lungo il dritto di Paolini. 5-5 Non risponde Stearns!!! Trema e lascia sul piatto due set point, siamo pari! A-40 CLAMOROSO vincente di dritto lungoriga, paurosa accelerazione! Viene giù il Centrale! 40-40 Esce dallo scambio con il dritto e metà rete Stearns!! Urla Jasmine! 30-40 Lungo alla fine il recupero di Paolini. Estrema difesa che non paga, secondo set point Stearns. 30-30 Cattivo rimbalzo e rovescio out Stearns! 15-30 Bel kick al centro, non risponde di rovescio l’americana. 🔗Leggi su Oasport.it

