LIVE Paolini-Stearns 3-4 WTA Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurra torna nel 1 set!

Segui la diretta del match WTA Roma 2025 tra l'azzurra Jasmine Paolini e l'americana Paola Stearns! Siamo nel primo set e la tensione è palpabile: Paolini è tornata in gioco con un break fondamentale. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere nemmeno un colpo di questo entusiasmante incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Doppio fallo e BREAK che stavolta si materializza! 30-40 Sbaglia di rovescio Stearns! Altro brutto errore! 30-30 Dritto comodo mancato da Paolini. 15-30 Servizio e dritto USA. 0-30 Largo il dritto di Stearns, eccolo il regalino. 0-15 Clamorosa risposta negli ultimi centimetri di campo con il dritto e inside in vincente! 2-4 Teniamo ancora il servizio, vediamo se Stearns tituberà ancora al servizio! A-40 Prende bene il campo con il dritto Jasmine e ha la seconda palla game! 40-40 Profondissimo il rovescio di Stearns, comodo il dritto. 40-30 Bellissima palla corta di Paolini! 30-30 Non risponde di rovescio Stearns. 15-30 Con il servizio vincente Paolini! 0-30 Pareva aver cambiato marcia con il dritto Paolini nello scambio ma il tracciante difensivo di Stearns dà ancora la chance all'USA.

LIVE Paolini-Stearns, WTA Roma 2025 in DIRETTA: serve la miglior versione di Jasmine contro la rivelazione americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE attesissima della semifinale del WTA 1000 di Roma tra ...

