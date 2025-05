LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si riparte dopo la maxi-caduta 60 km al traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 SI RIPARTE! 60 chilometri al traguardo. 16.09 Il gruppo è ancora in attesa di nuove comunicazioni. 16.06 Si sta discutendo sul da farsi per l’arrivo: in ballo ci sono abbuoni e distacchi per la classifica generale che, in caso, potrebbero non contare quest’oggi. 16.03 Ora il gruppo viene bloccato dalla direzione gara per permettere a Paleni e Van der Hoorn di riprendere il vantaggio acquisito al momento della neutralizzazione. 16.00 La ripresa della corsa avverrà al km 166,5. 15.59 Si ritira Josef Cerny (Soudal Quick-Step). 15.57 Molti corridori sono caduti per aver perso aderenza a causa del brusco rallentamento volto ad evitare gli atleti già a terra. 15.54 La “safety car” sta dettando il ritmo. Va compreso quando la corsa potrà ripartire. 15. 🔗Leggi su Oasport.it

