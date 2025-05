LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la sesta tappa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Si avvantaggia un drappello di una decina di corridori. 11.57 A differenza delle giornate precedenti, oggi subito tanti scatti. 11.55 PARTITA LA SESTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025! 11.49 Qualche rallentamento, a breve partirà ufficialmente questa sesta tappa. 11.46 2496 metri di dislivello oggi da affrontare. 11.43 Parte vallonata già nel trasferimento. 11.40 Non ha preso il via Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), frattura allo scafoide per l’azzurro. 11.36 Partenza in salita, potrebbe esserci battaglia per cercare la fuga giusta. 11.33 Saranno dieci i chilometri di trasferimento. 11.29 Attenzione alle condizioni meteo oggi: la pioggia che dovrebbe arrivare sul finale potrebbe rendere veramente insidiosa questa frazione. 11. 🔗Leggi su Oasport.it

