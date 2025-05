CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Kaden Groves si aggiudica la seconda tappa in carriera alla Corsa Rosa. Un successo arrivato con relativa semplicità, sia per l’ottima strategia attuata nel finale ma anche per qualche “defezione” tra i velocisti di primo livello. Mads Pedersen ha desistito, potendo comunque conservare la maglia rosa per via della neutralizzazione dei distacchi. Olav Kooij invece non ha trovato il pertugio giusto per infilarsi e giocarsela con l’australiano. 17.26 Il gruppo maglia rosa ancora deve transitare al traguardo. Ricordiamo che i distacchi quest’oggi non conteranno per la classifica generale, a causa della caduta occorsa ai -70 che ha costretto la direzione gara a neutralizzare la corsa per una decina di chilometri. 17.24 La classifica della sesta tappa del Giro d’Italia 2025. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Groves beffa tutti a Napoli, distacchi neutralizzati per una maxi-caduta in gruppo