LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Fortunato vince il GPM di Valico di Monte Carruozzo

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Fortunato ha conquistato il GPM di Valico di Monte Carruozzo, mettendosi in mostra in questa emozionante corsa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA! Non perdere i momenti salienti: il gruppo sta per affrontare una lunga discesa. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti!

13.25 Il gruppo passa ora sul traguardo del GPM. 13.23 Fortunato è l'unico dei tre in fuga a mettersi una mantellina. Ora infatti ci sarà una lunga discesa 13.21 Fortunato vince il GPM di Valico di Monte Carruozzo. L'azzurro si è messo in testa ad un chilometro dal traguardo ed è transitato per primo senza neppure scattare. 13.19 Manca poco più di un chilometro alla cima del Valico di Monte Carruozzo 13.18 Ricordiamo i nomi dei tre corridori che compongono il gruppo di testa: Taco Van der Hoorn (Intermachè Wanty), Enzo Paleni (Groupama FDJ) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 13.15 In testa al gruppo c'è Steven Kruijswik (Team Visma Lease a bike). Il distacco dai tre fuggitivi è di 3? 40? 13.12 Questa la classifica maglia azzurra: 1 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 29 2 MONIQUET Sylvain Cofidis 20 3 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 12 4 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta 11 5 CICCONE Giulio Lidl – Trek 9 6 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8 7 HAMILTON Chris Team Picnic PostNL 6 8 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 4 9 VACEK Mathias Lidl – Trek 4 10 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4

