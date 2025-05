LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due in fuga con 3? sul gruppo si muove Fortunato

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Due corridori sono in fuga, mentre Fortunato accelera il ritmo nel gruppo. Hamilton cerca di rimanere attaccato, ma la sfida si infiamma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere nemmeno un colpo di questa emozionante competizione.

12.51 Hamilton fatica a tenere le ruote di Fortunato. L'azzurro è chiamato a tirare dritto se vuole rientrare sui due di testa prima della fine del Valico di Monte Carruozzo. 12.50 Paleni e Van der Hoort passano sul primo sprint intermedio. Prima posizione per il francese 12.49 Cronoscalata di Fortunato che aumenta il ritmo. Hamilton non tiene le sue ruote e perde contatto, l'azzurro si volta, lo vede e rallenta. 12.49 Hamilton e Fortunato hanno guadagnato una decina di secondi sulla testa della corsa, che ora è a 2? 50?, ed una quarantina di secondi sul gruppo che è a 3? 45? 12.48 Il gruppo è a 3? 05? dai due fuggitivi. Riusciranno Hamilton e Fortunato a rientrare su Van der Hoorn e Paleni? 12.47 Non si arrendono gli Ineos Grenadiers! Attacca Lucas Hamilton, lo segue Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).

