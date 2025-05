LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 6 corridori in fuga c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato. Gli atleti della Ineos continuano a forzare, mentre Turner è nella fuga. Germani è a 10 secondi dai fuggitivi e il gruppo principale è a un minuto di distanza. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Continuano gli attacchi dei corridori della Ineos nonostante ci sia Turner nella fuga 12.11 Germani è a 10? dai 6 fuggitivi. Il gruppo viene segnalato ad 1 minuto di distacco dalla testa della corsa. 12.09 Attacco di Tarling che prova a rientrare nel gruppetto. Vedremo il gruppo con che distacco arriverà alla prossima salita dove qualcuno potrebbe provare a rientrare sulla fuga. 12.08 Discesa a tutta di Germani che sta provando a rientrare sulla fuga. Il distacco del gruppo al momento è di solo 25? 12.06 I corridori in fuga sono: Michel Ries (Arkea B&B Hotels), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Ben Turner (Ineos Grenadiers), Josef Cerny (Soudal Quick Step), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 12. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

