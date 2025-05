CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 Ci sono tratti ancora molto bagnati, nei quali è richiesta la massima attenzione. 16.34 40 km al traguardo. 16.33 Rientra in gruppo il plotoncino con Lorenzo Fortunato. 16.30 Sempre 50? di ritardo per il gruppo dai due fuggitivi. 16.28 Ricordiamo i nomi dei due corridori in testa alla corsa: Taco Van der Hoorn (Intermachè Wanty) ed Enzo Paleni (Groupama FDJ). 16.26 Nel gruppo si viaggia forte, tant’è che si è fatta della selezione. Anche Lorenzo Fortunato ha perso il contatto del plotone principale. 16.24 50? tra il gruppo e i due fuggitivi. 16.22 Da quando la corsa è ripartita una delle squadre più attive è la Picnic PostNL. 16.21 50 km al traguardo. 16.20 Al traguardo i distacchi accumulati dai corridori non conteranno per la classifica generale. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al traguardo, gruppo a 45? dai due battistrada