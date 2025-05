LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 110 km al traguardo gruppo in controllo dei due fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 2? di vantaggio per i due battistrada. 14.54 Inizia il tratto in discesa che indirizzerà i corridori verso la scalata di Monteforte Irpino. 14.51 Ricordiamo i nomi dei due corridori in testa alla corsa: Taco Van der Hoorn (Intermachè Wanty) ed Enzo Paleni (Groupama FDJ). 14.49 110 km al traguardo. 14.46 Andatura compassata in gruppo. Non si vuole spingere per rifiatare energie in vista del finale. 14.43 Gruppo staccato di 2? dai due battistrada. 14.40 Ancora una trentina di chilometri prima di arrivare ai piedi del GPM di Monteforte Irpino. 14.38 Ricordiamo i nomi dei due corridori in testa alla corsa: Taco Van der Hoorn (Intermachè Wanty) ed Enzo Paleni (Groupama FDJ). 14.37 Il gruppo guadagna molto in questo breve tratto in salita: 1’50” il distacco dai fuggitivi. 🔗Leggi su Oasport.it

