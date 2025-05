LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al traguardo Paleni e Van der Hoorn credono al successo

Siamo in diretta con la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Manca solo un chilometro al traguardo, Paleni e Van der Hoorn sono pronti a strappare la vittoria. Dopo la ripresa di Van Aert, i velocisti si fanno sentire. Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Ripreso Van Aert, salgono i velocisti. 17.18 ESCE ALLO SCOPERTO VAN AERT! Dietro c’è la Polti-Visit Malta a far l’andatura. 17.18 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO! 17.18 Kooij è attardato: il neerlandese viene scortato da Affini, ma è dura guadagnare posizioni. 17.17 2 km all’arrivo. 17.16 RIPRESI I DUE BATTISTRADA! 17.16 Un manifestante entra sul tracciato, rischiando di farsi travolgere dal gruppo che arrivava spedito. 17.15 La Alpecin-Deceuninck tira il gruppo. 17.15 In quest’ultimo tratto il gruppo ha guadagnato parecchio: ora il distacco è di 15?. 17.14 5 km al traguardo. 17.12 Mezzo minuto di vantaggio per i due battistrada. 17.11 Paleni e Van der Hoorn volano. Addirittura i due guadagnano sugli inseguitori. 17.09 Paleni e Van der Hoorn non perdono! Dietro non c’è grande collaborazione tra le varie squadre. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km al traguardo, Paleni e Van der Hoorn credono al successo

