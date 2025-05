LIVE Dominio Sinner finisce 6-0 il primo set contro Ruud

Jannik Sinner dimostra il suo grande talento nel tennis, chiudendo il primo set contro Ruud con un impressionante 6-0. Ieri, dopo una visita al Papa in Vaticano, ha assistito alla finale di Coppa Italia, dove il Milan ha affrontato il Bologna. Scopri di più sull'eccezionale performance di Sinner e il suo weekend memorabile.

Ieri mattina Jannik Sinner è stato ospite di Papa Leone XIV in Vaticano, mentre in serata ha assistito allo Stadio Olimpico alla finale di Coppa Italia tra il "suo" Milan e il Bologna

Dominio Sinner: demolisce Zverev in 3 set e porta a casa il secondo titolo consecutivo agli Australian Open!

Si legge su msn.com: Fenomenale Jannik Sinner: la finale degli Australian Open lo ha messo contro il numero 2 al mondo Alexander Zverev, ma l'altoatesino l'ha chiusa in tre ore non lasciando all'avversario nemmeno un ...

