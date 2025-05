liturgia musettiana

Poco più di dieci centimetri di altezza separano Zverev e Musetti, ma questa sera il tedesco sembra molto più alto. Vuoi perché il servizio lo sta trascinando verso la conquista del primo set, vuoi perché ogni corsa di Musetti appare sempre più affaticata punto dopo punto. Quando se ne presenta l’occasione, Zverev è profondo, potente e a tratti brutale. Insolito per un giocatore come lui, ma questa sera è così: piedi ben saldi a terra e, in uscita dal servizio, una sorprendente efficacia offensiva. Musetti, in questo primo set, è partito contratto. Ha subito un break, è stato bravo a recuperarlo, ma nonostante tenti di gestire il gioco, per ora la forza sta avendo la meglio sulla perspicacia tattica. 40-0, tre set point consecutivi per Zverev, il cui servizio fino a quel momento è entrato con la prima nel 75% dei casi, a una media brutale per potenza e precisione. 🔗Leggi su Ultimouomo.com

