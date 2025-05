Litorale | pronti i cassonetti interrati per la raccolta differenziata in piazza Viviani

Pisa, 15 maggio 2025 – Sono conclusi i lavori a Marina di Pisa in piazza Viviani per la realizzazione dei nuovi cassonetti interrati che sostituiscono le due postazioni fuori terra. Sono in tutto 9 i contenitori interrati installati dal Comune di Pisa per la raccolta differenziata dei rifiuti (destinati alla raccolta di indifferenziato, multimateriale, carta, organico e vetro ), ciascuno con una capienza di 5 metri cubi. I contenitori per l’indifferenziato sono inoltre già predisposti con la bocca volumetrica per applicare in futuro la tariffazione puntuale dei rifiuti. L’intervento di piazza Viviani, eseguiti da Pisamo, ha visto un investimento da parte dell’amministrazione Comunale di 155mila euro, di cui 95mila per i contenitori e 60mila di lavori di scavo e installazione. Attualmente nel Comune di Pisa le postazioni automatizzate sono 90 in città e 82 sul litorale. 🔗Leggi su Lanazione.it

