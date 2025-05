Lite in viale Europa ragazzo in ospedale dopo essere stato aggredito

Un episodio di violenza si è verificato in viale Europa, dove un ragazzo di 34 anni è stato aggredito e successivamente ricoverato in ospedale. L'aggressione, avvenuta davanti a un panificio nel pomeriggio, ha visto coinvolti alcuni individui che sono fuggiti subito dopo l'incidente. La polizia è intervenuta prontamente sul luogo per avviare le indagini.

Episodio di violenza in viale Europa. Un ragazzo di 34 anni, intorno alle 14.30, è stato soccorso davanti a un panificio, secondo quanto accertato finora sarebbe stato picchiato da alcuni individui fuggiti subito dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia. Indagini in.

