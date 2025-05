Lite in strada per una precedenza ferito a colpi di catena davanti alla figlia

Una lite scatenata da una precedenza stradale ha assunto toni drammatici a Viareggio, dove un uomo di 45 anni è stato ferito con una catena in pieno giorno. L'aggressione, che ha lasciato traumatizzata la figlia adolescente presente alla scena, si è consumata in via Paladini, nel tardo pomeriggio del 15 maggio 2025.

Viareggio, 15 maggio 2025 – Un diverbio per una precedenza stradale è sfociato in lite violenta e poi in aggressione fisica che si è conclusa con il ferimento di un uomo di 45 anni davanti agli occhi atterriti della figlia adolescente. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di martedì in via Paladini al quartiere Varignano. Il ferito ha riportato la frattura scomposta della tibia per cui è stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia dove è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni. L’aggressore è fuggito via all’arrivo dei soccorritori e adesso è ricercato dai carabinieri che hanno avviato le indagini. Il parapiglia è scoppiato poco dopo le 19 di martedì pomeriggio. Per cause in corso di accertamento sembra che il litigio sia nato fra l’automobilista ferito – sulla cui auto viaggiava anche la figlia adolescente – è un pedone, un uomo di circa 50 anni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite in strada per una precedenza, ferito a colpi di catena davanti alla figlia

