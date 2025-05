Lite in piazza Garibaldi dopo la serata alcolica schiaffi e lanci di bicchieri | 46enne insulta i poliziotti

Una serata di divertimento si trasforma in violenza in piazza Garibaldi, dove un 46enne straniero, dopo aver bevuto, aggredisce e insulta i poliziotti. Al centro della lite, apprezzamenti pesanti rivolti a una ragazza ucraina, che scatenano una reazione drammatica con schiaffi e lancio di bicchieri, culminando in una notte di follia.

Prima la serata passata insieme, poi gli apprezzamenti pesanti nei confronti di una ragazza ucraina, lo schiaffo della donna e la reazione violenta dell'uomo, un 46enne straniero. Una notte di follia, nel corso della quale un 46enne straniero ha esagerato con l'alcol, che è terminata in piazza. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Lite in piazza Garibaldi dopo la serata alcolica, schiaffi e lanci di bicchieri: 46enne insulta i poliziotti

