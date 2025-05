Lite finita con accoltellamento a Trescore decisa la chiusura di un bar per 5 giorni

Un episodio di violenza ha segnato Trescore: una lite culminata in un accoltellamento il 10 maggio ha portato al ferimento di un 53enne. In risposta all'accaduto, le autorità hanno deciso di chiudere il bar coinvolto per cinque giorni, per garantire la sicurezza e tutelare l’ordine pubblico nella zona.

L'episodio avvenuto il 10 maggio scorso tra via Roma e via Ospedale, aveva provocato il ferimento di un 53enne. Ora la decisione di chiudere il bar vicino al luogo della lite per motivi di ordine pubblico.

