Dopo la magica notte di Lorenzo Musetti, il tennis italiano vuole sognare ed esultare ancora quest’oggi. Il Foro Italico è pronto a trascinare prima Jasmine Paolini e poi Jannik Sinner in un giovedì che può diventare storico. La toscana cerca un posto in finale in un torneo che ha visto saltare le principali favorite e dove tutto può succedere; mentre l’altoatesino in serata prova ad eguagliare proprio Musetti, continuando a tenere viva la magia di una finale domenica tutta italiana. Le emozioni per il tennis italiano partono proprio da Jasmine Paolini, che scenderà in campo sul Centrale non prima delle 15.00. La toscana se la vedrà con la sorpresa del torneo, l’americana Peyton Stearns, che ha raggiunto la sua prima semifinale in un WTA 1000 dopo un cammino semplicemente incredibile, con tre vittorie consecutive arrivate al tie-break del terzo set, compresa l’ultima con Elina Svitolina in una clamorosa maratona notturna. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia vuole sognare ancora a Roma. Sinner e Paolini pronti ad incendiare nuovamente il Foro Italico