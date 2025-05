L’Italia stato satellite degli Usa con Meloni è auto evidente | Orsini presenta il libro al Salone di Torino

Il professor Alessandro Orsini ha presentato il suo nuovo libro "Casa Bianca Italia" al Salone del Libro di Torino, sostenendo che l'Italia sia uno stato satellite degli Stati Uniti. Secondo Orsini, le decisioni cruciali per il nostro paese sono prese alla Casa Bianca, piuttosto che nelle istituzioni italiane.

“La tesi del libro è che l’Italia sia uno stato satellite degli Stati Uniti ”. A dirlo è il professor Alessandro Orsini che al Salone del LIbro di Torino ha presentato il suo nuovo libro “Casa Bianca Italia” (ed. Paper First). “Le questione più importanti vengono decise alla Casa Bianca e non a Palazzo Chigi”, ha spiegato Orsini, aggiungendo che “con il governo Meloni questo fenomeno è diventato auto evidente, per sette ragioni che spiego nel libro. Dunque tutte le le scelte più importanti di Giorgia Meloni in politica internazionale sono prese dalla Casa Bianca”. L'articolo “L’Italia stato satellite degli Usa, con Meloni è auto evidente”: Orsini presenta il libro al Salone di Torino proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia stato satellite degli Usa, con Meloni è auto evidente”: Orsini presenta il libro al Salone di Torino

