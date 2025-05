L’Italia senza strategia sui dazi | Urso in tilt per difendere Trump

In un contesto di crescente tensione commerciale, l'Italia sembra priva di una strategia chiara sui dazi, con il ministro Adolfo Urso in difficoltà nel difendere le posizioni di Donald Trump. Si punta tutto sul negoziato tra Usa e Ue, lasciando incertezze sul futuro del made in Italy e sull'efficacia delle politiche commerciali europee.

Nessuna strategia. Nessuna idea per affrontare i dazi. E nessuna intenzione di condannare la guerra commerciale di Donald Trump. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, punta tutto sul negoziato tra Usa e Ue. Con la speranza che sia Bruxelles a sistemare le cose, perché il governo italiano in questo momento neanche ci sta provando. Schierato più con gli interessi di Trump che con quelli delle sue aziende. Nell’informativa al Senato, Urso ribadisce l’obiettivo dei “dazi zero”, ma lascia intendere che l’Italia naviga a vita e che non ha alcuna strategia in caso di conferma delle tariffe verso l’Ue. La speranza è che qualcuno sistemi tutto al posto suo, senza così dover indispettire Trump. Il ministro si limita a riportare un resoconto dell’attuale situazione, fornendo una stima degli effetti dei dazi al 20%: parliamo di un impatto di “circa il 10% sull’esportazione italiana negli Stati Uniti in caso di dazi reciproci al 20%”, secondo il centro studi del ministero. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Italia senza strategia sui dazi: Urso in tilt per difendere Trump

