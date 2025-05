L' Italia raggiunge il 2% della spesa per la Difesa ma alla Nato non basta

L'Italia ha finalmente raggiunto l'obiettivo del 2% del Pil per la spesa in difesa, un impegno preso insieme agli alleati della Nato nel 2014. Tuttavia, nonostante questo traguardo, le aspettative del blocco militare rimangono elevate e il nostro Paese dovrà continuare a lavorare per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza internazionale.

L'Italia ha raggiunto l'obiettivo di spendere il 2 per cento del suo Pil per la difesa, un impegno che il nostro Paese aveva assunto insieme agli altri membri della Nato nel 2014. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo del 2 per cento del Pil per la spesa di difesa e sicurezza, abbiamo già consegnato la.

Da europa.today.it: Il ministro degli Esteri Tajani: "Vogliamo fare la nostra parte perché siamo convinti che sia nostro dovere garantire la sicurezza dell'Alleanza" ...

Tajani: “Ieri l’Italia ha raggiunto il 2% del pil per la spesa in difesa e sicurezza. È solo il primo passo”

Scrive ilfattoquotidiano.it: Il ministro degli Esteri Tajani anticipa che l'Italia ha già inviato il documento che prova il raggiungimento dell'obiettivo Nato del 2% del PIL per la spesa in difesa e sicurezza ...

L'Italia arriverà a breve al 2 per cento del pil per le spese militari. Ma come farà?

Si legge su ilfoglio.it: L'idea del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti di aggiungere alle voce contabili per il calcolo della spesa poste che adesso non sono inserite nel computo non sembra una soluzione accettabile p ...

Nato - Meloni: Spesa Italia in aumento - obiettivo 2% e industria Difesa più forte

 Importante per Meloni è considerare l'impegno che gli Stati Membri garantiscono nell’Alleanza, anche in termini di uomini.