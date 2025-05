l italia protagonista in marocco per il festival delle musiche sacre del mondo

FES (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’ Italia sarà il Paese ospite d’onore alla 28^ edizione del Festival di Fès delle musiche sacre del mondo, in programma dal 16 al 24 maggio. L’edizione di quest’anno è intitolata “Rinascenze”, un tema che richiama sia il Rinascimento italiano, epoca di grande fermento culturale e spirituale, sia la vocazione del Marocco come crocevia di rinnovamento e dialogo interculturale. L’omaggio all’Italia si inserisce nel solco delle relazioni culturali storiche tra i due Paesi, rafforzate dal gemellaggio tra Fès e Firenze risalente al 1961. In tale contesto, è stata annunciata una collaborazione inedita tra il Festival di Fès e il Festival Monteverdi di Cremona, tra i principali eventi internazionali dedicati alla musica barocca. Uno dei momenti più attesi sarà la rappresentazione, il 17 maggio nella cornice storica di Bab Makina, delle Vespri della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

