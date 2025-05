Al contrario di quanto si pensava tempo fa, occupazione e fertilità vanno d’accordo, ormai è risaputo e lo si osserva da decenni in Europa: più sono le donne al lavoro con contratti stabili e retribuzioni dignitose e minore è il calo delle nascite. L’incremento dell’occupazione che sta avvenendo in Italia dal 2021 e che per certi versi è stato definito miracoloso aiuterà allora ad attenuare la crisi demografica che ci attanaglia? Non è detto. I dati forniti dagli istituti di statistica sono solitamente aggregati e nascondono le differenze tra i tassi di occupazione di chi ha uno, due, più di due o nessun figlio a carico, che, però, sono molto diversi e, soprattutto, hanno avuto un andamento differente negli ultimi anni, sia in Italia che in Europa. Dal 2019 al 2024 nel nostro Paese gli incrementi della quota di lavoratori sulla popolazione non hanno visto qualcuno più sfavorito di altri se non i pochi genitori di tre o più figli, ma se il confronto è con il 2013, l’anno peggiore per il mercato del lavoro in Italia, è evidente come i maggiori miglioramenti siano stati appannaggio di quanti non hanno prole da mantenere. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia non premia le madri lavoratrici, soprattutto se hanno più di un figlio