Mentre in parlamento la presidente del Consiglio spiegava che lo spread sotto i cento punti base significa che i titoli di stato italiani sono considerati «più sicuri» (sic) di quelli tedeschi e il segretario di Più Europa si faceva espellere dall’aula perché vestito da fantasma (sigh), Sergio Mattarella e Mario Draghi prendevano la parola al simposio Cotec, a Coimbra, per esortare l’Europa ad agire lungo le linee del rapporto sulla competitività elaborato dallo stesso ex presidente della Bce. Mi pare estremamente significativo che per segnalare i pericoli dell’inazione Mattarella, volendo fare un solo esempio, abbia scelto proprio la difesa comune, che «nella sua attualità e urgenza ben esemplifica le conseguenze dell’inazione e delle ingiustificate ritrosie a procedere lungo il cammino dell’integrazione». 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia di Mattarella e Draghi senza più voce in Parlamento