L’istruzione è tra i settori con meno ore settimanali 34 Agricoltura trasporti e costruzioni oltre le 40 ore I dati Eurostat

L'analisi dei dati Eurostat 2024 relativi al numero medio di ore effettivamente lavorate nel lavoro principale da persone occupate tra i 20 e i 64 anni, getta luce su alcune dinamiche significative nei diversi Paesi europei e all'interno dei principali settori economici. I dati sull'orario medio settimanale di lavoro in Europa offrono spunti di riflessione sulla diversità dei modelli lavorativi e sulle dinamiche interne ai singoli settori, delineando un quadro frammentato del mercato occupazionale europeo in cui si intrecciano elementi di carattere produttivo, culturale e normativo specifici per ogni Paese.