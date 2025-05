Prato, 15 maggio 2025 - Ottanta posti letto, sette sale operatorie, strumentazioni di ultima generazione per migliorare la sicurezza del paziente e diminuire i tempi di degenza, intelligenza artificiale per supportare il lavoro del personale sanitario, predisposizione di terapie sub-intensive facilmente convertibili in terapie intensive in caso di emergenze. Sono i numeri e le caratteristiche innovative del piano di ampliamento dell' Istituto Medico Toscano, la Casa di Cura di via Barsanti a Prato, guidata dall'amministratore delegato Alessandro Brafa, che adesso vuole ampliarsi per diventare una struttura ospedaliera poli-specialistica. In totale le due aziende sanitarie, Istituto Medico Toscano, e la futura 'Imt Hospital' garantiranno al territorio ben 10 sale operatorie, 88 posti letto, 36 ambulatori, oltre a repato di radiologia con 2 risonanze magnetiche ad alto campo, Tac, 7 ecografi, RX Mammografia, oltre ad un ampio reparto di fisioterapia. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Istituto Medico Toscano si amplia: sarà una struttura ospedaliera poli-specialistica