Lautaro Martinez figura tra i preconvocati di Lionel Scaloni per gli impegni dell’Argentina nelle Qualificazioni per il Mondiale del 2026. Le partite saranno a ridosso del Mondiale per Club negli States. Di seguito la lista completa. LA NOTIZIA – Lautaro Martinez guida la spedizione degli “italiani” presenti nella lista diramata dal commissario tecnico Lionel Scaloni per le sfide dell’Argentina contro Cile e Colombia delle Qualificazioni per il Mondiale del 2026. Il calciatore dell’Inter, autore di un 2025 sin qui da protagonista, rappresenta uno dei riferimenti offensivi della Nazionale Campione del Mondo. Tra gli altri giocatori provenienti dal calcio italiano, Scaloni ha deciso di fare affidamento anche su Nico Paz, uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter per la finestra estiva di mercato. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lista preconvocati Argentina: Lautaro Martinez inguaiato a ridosso del Mondiale