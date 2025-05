Classe 2000, nasce vicino a Tel Aviv e passa la sua infanzia in Svizzera prima di tornare in Israele e arruolarsi nell’Idf, le forze di difesa israeliane. La cantante Yuval Raphael, che all’ Eurovision rappresenta Israele, ha portato sul palco di Basilea “New Day Will Rise”, un nuovo giorno sorgerà. E ricorda il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023. Nella strage al Nova Festiva, dove hanno perso la vita 364 persone, Raphael è tra l’altro una dei sopravvissuti. Stasera ha terminato la sua esibizione con un grande sorriso e un ringraziamento all’Europa. Ma i fischi non sono mancati, così come le contestazioni nei giorni antecedenti all’esibizione. A darne dimostrazione sono i vari video girati tra il pubblico in occasione della seconda serata. E finiti sui social. Real audio dall'arena al momento dell'inizio e fine dell'esibizione Israele. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - L’israeliana Yuval Raphael e i fischi ricevuti durante l’Eurovision – Il video