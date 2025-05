L’Isola dei Famosi, è sbocciata una coppia tra i naufraghi di quest’ultima edizione? Ecco cosa emerge dalla nuova indiscrezione. L’Isola dei Famosi, la nuova edizione è appena iniziata e sta già regalando tantissimi colpi di scena. Il reality show condotto da Veronica Gentili continua a sorprendere gli spettatori e in questa nuova edizione i concorrenti sono divisi in due gruppi: senatori e giovani. Tra una prova e l’altra, la sopravvivenza sull’isola sta iniziando a diventare sempre più difficile, e i naufraghi hanno già ricevendo ben due avvertimenti. Leggi anche L’Isola dei Famosi, i naufraghi ricevono un nuovo avvertimento Ecco cosa emerge. Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano con una stories Instagram ha rivelato cosa starebbe accadendo in Honduras. E’ sbocciato l’amore? L’esperta di gossip ha dichiarato: “All’Isola dei Famosi stanno già succedendo cose grosse che il pubblico ancora non immagina. 🔗Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, sboccia l’amore tra una coppia? Il retroscena