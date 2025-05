Il tecnico nerazzurro lo ha chiesto personalmente, occhio alla concorrenza e al futuro del giovane talento. L’ Inter si prepara ad affrontare le due settimane più importanti dell’intera stagione 20242025. I nerazzurri sono ancora in lotta su due fronti che, se portati a termine, renderebbero l’annata incredibilmente memorabile. La lotta scudetto è in rincorsa per gli uomini di Simone Inzaghi, che sul loro cammino troveranno Lazio e Como. Due match non semplici, soprattutto quello con i biancocelesti ancora in lotta per un posto nella prossima Champions League. L’Inter sfida la Premier sul futuro, un giovanissimo nel mirino (LaPresse) tvplay.it E poi, a tal proposito, la finale di Champions League prevista per il 31 maggio. L’ultimo atto di un’annata straordinaria che potrebbe concludersi con un trofeo dall’inestimabile valore per il club italiano. 🔗Leggi su Tvplay.it

