"Cerco la lirica, senza l'ossessione di piacere a tutti. Il mio cinema? Come il suono silenzioso di Miles Davis". Il nostro incontro con l'autore, che ha debuttato alla regia in un film da non perdere (scritto insieme a Sorrentino). Al cinema. "A seconda dei film che ho scritto, ho dato diverse parti di me, senza nessuna certezza. Solo le persone pericolose sono sicure di sé. Ora, ho preso una parte di me per vestirla, facendola diventare un personaggio". Sguardo furbetto, sorriso ammiccante, parole soppesate, a volte irruente, a volte dolci. Incontriamo Umberto Contarello in un albergo nel centro di Roma, per parlare con lui del suo debutto da regista, L'infinito. L'autore, dopo aver firmato alcuni dei più grandi film italiani degli ultimi trentacinque anni, afferra la macchina da presa e racconta, con fare sornione, lirico, a volte tragico e a volte . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'infinito, Umberto Contarello e la poesia delle "scene che non servono a niente"