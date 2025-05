Le migrazioni. Se ne parla tanto a scuola, ma cosa sono davvero? Sono viaggi che alcune persone affrontano per scappare da guerre, trovare lavoro, avere una vita migliore o liberarsi da persecuzioni religiose o politiche. A scuola abbiamo approfondito il tema leggendo libri, partecipando a incontri e facendo attività specifiche. Le migrazioni portano vantaggi: le culture si incontrano, si imparano cose nuove e anche l’economia può migliorare grazie a lavori che spesso non vengono più svolti dagli italiani. Alcuni però pensano che certi lavori siano ‘sporchi’ e adatti solo ai migranti, e questo è ingiusto. Ci sono però anche degli svantaggi: il prezzo da pagare per fuggire è altissimo, sia moralmente che economicamente. Lasciare la propria casa e famiglia fa soffrire. E spesso, per mancanza di soldi, si ricorre a viaggi illegali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’incontro con i migranti, esperienze indicibili"