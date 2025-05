La Nato è coesa, in trasformazione, e consapevole che la sicurezza collettiva non è più solo una formula diplomatica, ma una necessità strategica da declinare in scelte operative concrete. È il quadro emerso dalla riunione del Comitato militare dell’Alleanza a Bruxelles, dove si sono riuniti i capi di Stato maggiore della Difesa dei trentadue Paesi alleati per affrontare le priorità strategiche dell’Alleanza Atlantica: deterrenza, difesa collettiva, sostegno all’Ucraina e preparazione del prossimo vertice Nato che si terrà a L’Aia nel mese di giugno. A inaugurare i lavori è stato l’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare, che ha sottolineato come la coesione tra gli eserciti alleati sia “la pietra angolare della difesa collettiva”. Parole che si inseriscono nel contesto di una Nato che, dopo oltre due anni di guerra in Europa e un progressivo mutamento degli equilibri globali, cerca di rispondere a nuove sfide con maggiore chiarezza strategica e senso di urgenza. 🔗Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’incertezza non porti all’inazione. L’allarme di Cavo Dragone dal Comitato militare Nato