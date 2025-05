L’importanza dell’Osint nella cybersicurezza L’approccio di DigitalPlatforms

L'OSINT (Open Source Intelligence) riveste un ruolo cruciale nella cybersicurezza, specialmente nell'approccio di Digitalplatforms. In un mondo iperconnesso, le aziende devono saper analizzare e interpretare le informazioni disponibili pubblicamente, dalle comunicazioni aziendali ai dati delle infrastrutture, per anticipare minacce e proteggere le proprie risorse. Questo processo è fondamentale per una sicurezza informatica efficace.

Oggi più che mai, le aziende e le istituzioni operano in un ecosistema iperconnesso, dove ogni attività lascia tracce digitali. Dalle comunicazioni aziendali ai profili social, dalle infrastrutture IT esposte ai metadati incorporati nei documenti, ogni informazione pubblicamente accessibile può diventare un punto di ingresso per attacchi informatici. Tradizionalmente, la cybersicurezza si è concentrata su valutazioni tecniche come Vulnerability Assessment (VA) e Penetration Test (PT), strumenti essenziali ma non sufficienti a garantire una protezione completa. Questi servizi, infatti, spesso trascurano un aspetto critico: le informazioni che l’organizzazione stessa, i suoi dipendenti o i suoi sistemi hanno involontariamente reso disponibili al pubblico. Perché l’Osint è un tassello fondamentale della sicurezza moderna È qui che entra in gioco l’Open Source Intelligence (Osint), una disciplina che va oltre la scansione di porte e l’identificazione di vulnerabilità software. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’importanza dell’Osint nella cybersicurezza. L’approccio di DigitalPlatforms

