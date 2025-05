Lilo & Stitch per Medicinema Italia | partecipa anche tu alle proiezioni speciali di raccolta fondi!

Unisciti a noi per una serata speciale! Con le proiezioni in live action di Lilo & Stitch, distribuite da The Walt Disney Company Italia, puoi contribuire alla raccolta fondi per Medicinema Italia. Sostieni la Cineterapia negli ospedali, offrendo sostegno psicologico e medicina integrata. Non perdere l’occasione di fare la differenza! Partecipa anche tu!

Con le proiezioni speciali dell'attesa versione in live action di Lilo & Stitch, distribuito da The Walt Disney Company Italia, parte la raccolta fondi per Medicinema Italia, a sostegno della Cineterapia negli ospedali, come sostegno psicologico e medicina integrata. Partecipa anche tu! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Lilo & Stitch per Medicinema Italia: partecipa anche tu alle proiezioni speciali di raccolta fondi!

