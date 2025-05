Lili Taylor interpreterà Mags in Hunger Games: L’alba sulla mietitura L’attrice Lili Taylor interpreterà Mags, ex campionessa degli Hunger Games diventata mentore del Distretto 12 nel film Hunger Games: L’alba sulla mietitura. Questa notizia, riportata da Deadline, segue quella di ieri secondo cui Maya Hawke si è unita al cast nel ruolo di Wiress, un’altra ex campionessa trasformata in mentore. Conosciuta per aver lavorato in progetti come American Crime e The Conjuring, Lili Taylor è stata vista di recente come protagonista di Outer Range di Prime Video al fianco di Josh Brolin. A marzo è stata scritturata per un ruolo in Daredevil: Rinascita – Stagione 2. Quello che sappiamo su Hunger Games: L’alba sulla mietitura. Ambientato durante il Secondo Quarto, il prequel – basato sull’omonimo romanzo del 2025 di Suzanne Collins – esplorerà i Giochi a cui Haymitch ha partecipato. 🔗Leggi su Cinefilos.it