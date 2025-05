“Lido”, presentata a Napoli la collezione Primavera/Estate di Amotea

Un’atmosfera sospesa tra glamour d’altri tempi e vibrazioni contemporanee ha accolto la presentazione della nuova collezione PrimaveraEstate 2025 di Amotea, intitolata “Lido”, presso il suggestivo spazio all’aperto del Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli. Un evento che ha trasformato la dimensione urban della città in un set evocativo, tra stand colorati, cabine in legno in stile balneare e la raffinata energia della moda italiana. La location, immersa nella luce calda del tramonto partenopeo, ha fatto da cornice a un’esperienza immersiva, in cui gli ospiti hanno potuto toccare con mano i capi e provare gli outfit all’interno delle cabine ispirate ai lidi italiani, simbolo dell’estate e del lifestyle mediterraneo. La collezione “Lido” rappresenta un omaggio all’estate italiana più autentica, quella fatta di giornate senza tempo tra la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, ispirata alle linee eleganti e senza tempo degli anni ’60 e al fascino senza sforzo di muse internazionali come Jacqueline Kennedy. 🔗Leggi su Ildenaro.it