Liceo Virgilio lavori socialmente utili per 14 studenti che hanno occupato la scuola di Roma

Quattordici studenti del liceo Virgilio di Roma, protagonisti di un’occupazione avvenuta lo scorso autunno, sono stati sottoposti a lavori socialmente utili. Questa decisione rappresenta un’iniziativa per promuovere la responsabilità civica e il coinvolgimento nella comunità. Scopri di più su questa vicenda e le implicazioni per gli studenti coinvolti.

