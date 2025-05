Licenziata perché incinta condannata l' azienda

AGI - Licenziata perché incinta e lavoro perso. Una donna, dopo quasi quattro anni dalla cacciata da parte dell'azienda, si è vista accogliere il ricorso dalla Corte d'Appello di Trento. Ora l'azienda 'Dana', che nel settembre del 2021 aveva espulso la dipendente perché in gravidanza, è stata condannata per discriminazione di genere. La causa è stata portata avanti dall'avvocata Sonia Guglieminetti col sostegno della Fiom, del Nidil e dell'Ufficio Vertenze della Cgil. Il contesto. L'impiegata, addetta alla contabilità, lavorava in Dana con un contratto interinale con missione a termine fino al 2049. Nel settembre 2021 veniva posta in gravidanza a rischio e, per questa ragione, Dana la estrometteva dall'organico, interrompendone la missione. In conseguenza a questa decisione, la lavoratrice tornava in capo all'agenzia di somministrazione, la Manpower, che, non potendola ricollocare altrove proprio a causa della gravidanza, le erogava solo l'indennità di mancata missione. 🔗Leggi su Agi.it

